Елена Феофанова
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Елена Феофанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 842
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 47
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Феофана [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 929
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 47
01 | Феофан Михайлов: 39 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Варвара: - / 57 | помещ. крестьянин - жена Феофана [1]
03 | Дмитрий Феофанов: 14 / 32 | помещ. крестьянин - сын Феофана [1]
04 | Прасковья: - / 28 | помещ. крестьянин - жена Дмитрия [1]
05 | Сергей Феофанов: 7 / 25 | помещ. крестьянин - сын Феофана [1]
06 | Данила Феофанов: 2 / 20 | помещ. крестьянин - сын Феофана [1]
07 | Елена Феофанова: - / 15 | помещ. крестьянин - дочь Феофана [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1819 ст.
- Место рождения
- д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская
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