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Сергей Феофанов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Сергей Феофанов
Пол
муж
Номер записи
840
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Феофана [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 929
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 47
01 | Феофан Михайлов: 39 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Варвара: - / 57 | помещ. крестьянин - жена Феофана [1]
03 | Дмитрий Феофанов: 14 / 32 | помещ. крестьянин - сын Феофана [1]
04 | Прасковья: - / 28 | помещ. крестьянин - жена Дмитрия [1]
05 | Сергей Феофанов: 7 / 25 | помещ. крестьянин - сын Феофана [1]
06 | Данила Феофанов: 2 / 20 | помещ. крестьянин - сын Феофана [1]
07 | Елена Феофанова: - / 15 | помещ. крестьянин - дочь Феофана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.

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