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Домна Федорова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Домна Федорова
Пол
жен
Номер записи
835
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Федора [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
0,4
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 929
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 46
01 | Данила Васильев: 39 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Федор Данилов: 11 / 29 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
03 | Прасковья: - / 31 | помещ. крестьянин - жена Федора [1]
04 | Марина Федорова: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
05 | Христинья Федорова: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
06 | Домна Федорова: - / 0,4 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1833 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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