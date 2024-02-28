Данила Васильев
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Данила Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 830
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 46
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Год поступления
- 1817
- Возраст по прошлой РС
- 39
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1818
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Год смерти
- 1818
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 929
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 46
01 | Данила Васильев: 39 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Федор Данилов: 11 / 29 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
03 | Прасковья: - / 31 | помещ. крестьянин - жена Федора [1]
04 | Марина Федорова: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
05 | Христинья Федорова: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
06 | Домна Федорова: - / 0,4 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1777 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1818 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.