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Родион Степанов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Родион Степанов
Пол
муж
Номер записи
828
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
брат Михайлы [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 929
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 45
01 | Михайло Степанов: 15 / 33 | помещ. крестьянин - глава
02 | Ульяна Васильева: - / 78 | помещ. крестьянин - баушка Михайлы [1]
03 | Аксинья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Михайлы [1]
04 | Анна Михайлова: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Михалы [1]
05 | Григорий Степанов: 11 / - | помещ. крестьянин - брат Михайлы [1]
06 | Родион Степанов: 6 / 24 | помещ. крестьянин - брат Михайлы [1]
07 | Марья: - / 21 | помещ. крестьянин - жена Родиона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.

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