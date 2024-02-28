Ульяна Васильева
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Ульяна Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 824
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 45
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- баушка Михайлы [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по текущей РС
- 78
- Год рождения вычисленный
- 1756
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 929
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 45
01 | Михайло Степанов: 15 / 33 | помещ. крестьянин - глава
02 | Ульяна Васильева: - / 78 | помещ. крестьянин - баушка Михайлы [1]
03 | Аксинья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Михайлы [1]
04 | Анна Михайлова: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Михалы [1]
05 | Григорий Степанов: 11 / - | помещ. крестьянин - брат Михайлы [1]
06 | Родион Степанов: 6 / 24 | помещ. крестьянин - брат Михайлы [1]
07 | Марья: - / 21 | помещ. крестьянин - жена Родиона [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1756 ст.
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