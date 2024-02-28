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Авдотья Алексеева

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Авдотья Алексеева
Пол
жен
Номер записи
815
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Алексея [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 929
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 43
01 | Данила Симеонов: 58 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Алексей Данилов: - / 33 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
03 | Авдотья: - / 34 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
04 | Авдотья Алексеева: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
05 | Матрена Алексеева: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
06 | Марья Алексеева: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1820 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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