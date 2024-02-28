Данила Симеонов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Данила Симеонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 812
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Год поступления
- 1817
- Возраст по прошлой РС
- 58
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1820
- Год рождения вычисленный
- 1758
- Год смерти
- 1820
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 929
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 43
01 | Данила Симеонов: 58 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Алексей Данилов: - / 33 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
03 | Авдотья: - / 34 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
04 | Авдотья Алексеева: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
05 | Матрена Алексеева: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
06 | Марья Алексеева: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1758 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1820 ст.
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