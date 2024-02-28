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Данила Симеонов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Данила Симеонов
Пол
муж
Номер записи
812
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
58
Причина выбытия
умер
Год убытия
1820
Год рождения вычисленный
1758
Год смерти
1820
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 929
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 43
01 | Данила Симеонов: 58 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Алексей Данилов: - / 33 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
03 | Авдотья: - / 34 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
04 | Авдотья Алексеева: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
05 | Матрена Алексеева: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
06 | Марья Алексеева: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1758 ст.
Дата смерти
Вычислено 1820 ст.

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