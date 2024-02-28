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Фрол Лукоянов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Фрол Лукоянов
Пол
муж
Номер записи
811
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 928
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 42
01 | Фрол Лукоянов: 8 / 26 | помещ. крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.

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