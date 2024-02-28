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Прасковья по крестному Лаврентьева

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Прасковья по крестному Лаврентьева
Пол
жен
Номер записи
810
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
подкидыш Алексея [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 928
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 41
01 | Михайло Никитин: 57 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Алексей Михайлов: 30 / 48 | помещ. крестьянин - сын Михайлы [1]
03 | Наталья: - / 47 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
04 | Прасковья по крестному Лаврентьева: - / 17 | помещ. крестьянин - подкидыш Алексея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1817 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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