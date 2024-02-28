Марина Ефимова
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Марина Ефимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 806
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 40
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- дочь Ефима [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 928
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 40
01 | Игнатий Иванов: 45 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Афанасий Игнатьев: 12 / 30 | помещ. крестьянин - сын Игната [1]
03 | Стефанида: - / 32 | помещ. крестьянин - жена Афанасия [1]
04 | Марфа Афанасьева: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Афанасия [1]
05 | Матрена Афанасьева: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Афанасия [1]
06 | Акулина Афанасьева: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Афанасия [1]
07 | Михайло Афанасьев: вновь рожденные / 4 | помещ. крестьянин - сын Афанасия [1]
08 | Федосья Афанасьева: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Афанасия [1]
09 | Ефим Игнатьев: 10 / 28 | помещ. крестьянин - сын Игната [1]
10 | Александра: - / 28 | помещ. крестьянин - жена Ефима [1]
11 | Фиона Ефимова: - / 11 | помещ. крестьянин - дочь Ефима [1]
12 | Варвара Ефимова: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Ефима [1]
13 | Сергей Ефимов: вновь рожденные / 5 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
14 | Марина Ефимова: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Ефима [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1831 ст.
- Место рождения
- д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская
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