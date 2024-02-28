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Марфа Афанасьева

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Марфа Афанасьева
Пол
жен
Номер записи
796
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Афанасия [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 928
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 40
01 | Игнатий Иванов: 45 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Афанасий Игнатьев: 12 / 30 | помещ. крестьянин - сын Игната [1]
03 | Стефанида: - / 32 | помещ. крестьянин - жена Афанасия [1]
04 | Марфа Афанасьева: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Афанасия [1]
05 | Матрена Афанасьева: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Афанасия [1]
06 | Акулина Афанасьева: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Афанасия [1]
07 | Михайло Афанасьев: вновь рожденные / 4 | помещ. крестьянин - сын Афанасия [1]
08 | Федосья Афанасьева: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Афанасия [1]
09 | Ефим Игнатьев: 10 / 28 | помещ. крестьянин - сын Игната [1]
10 | Александра: - / 28 | помещ. крестьянин - жена Ефима [1]
11 | Фиона Ефимова: - / 11 | помещ. крестьянин - дочь Ефима [1]
12 | Варвара Ефимова: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Ефима [1]
13 | Сергей Ефимов: вновь рожденные / 5 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
14 | Марина Ефимова: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Ефима [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1822 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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