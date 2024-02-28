Анна Акимова
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Анна Акимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 786
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 39
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Акима [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 928
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 39
01 | Григорий Иванов: 53 / 71 | помещ. крестьянин - глава
02 | Аким Григорьев: 32 / - | помещ. крестьянин - сын Григория [1]
03 | Афимья: - / 50 | помещ. крестьянин - жена Акима [1]
04 | Василий Акимов: 2 / 20 | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
05 | Авдотья: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Василия [1]
06 | Анна Акимова: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Акима [1]
07 | Моисей Григорьев: 21 / 39 | помещ. крестьянин - сын Григория [1]
08 | Федосья: - / 39 | помещ. крестьянин - жена Моисея [1]
09 | Настасья Моисеева: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Моисея [1]
10 | Иван Моисеев: вновь рожденные / 9 | помещ. крестьянин - сын Моисея [1]
11 | Алена Моисеева: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Моисея [1]
12 | Матвей Моисеев: вновь рожденные / 0,4 | помещ. крестьянин - сын Моисея [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1821 ст.
- Место рождения
- д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская
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