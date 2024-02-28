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Анна Акимова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Анна Акимова
Пол
жен
Номер записи
786
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Акима [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 928
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 39
01 | Григорий Иванов: 53 / 71 | помещ. крестьянин - глава
02 | Аким Григорьев: 32 / - | помещ. крестьянин - сын Григория [1]
03 | Афимья: - / 50 | помещ. крестьянин - жена Акима [1]
04 | Василий Акимов: 2 / 20 | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
05 | Авдотья: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Василия [1]
06 | Анна Акимова: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Акима [1]
07 | Моисей Григорьев: 21 / 39 | помещ. крестьянин - сын Григория [1]
08 | Федосья: - / 39 | помещ. крестьянин - жена Моисея [1]
09 | Настасья Моисеева: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Моисея [1]
10 | Иван Моисеев: вновь рожденные / 9 | помещ. крестьянин - сын Моисея [1]
11 | Алена Моисеева: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Моисея [1]
12 | Матвей Моисеев: вновь рожденные / 0,4 | помещ. крестьянин - сын Моисея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1821 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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