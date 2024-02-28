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Татьяна Абрамова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Татьяна Абрамова
Пол
жен
Номер записи
773
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Абрама [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
0,3
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 927
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 36
01 | Матвей Иванов: 61 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Исай Матвеев: 35 / 53 | помещ. крестьянин - сын Матвея [1]
03 | Авдотья: - / 53 | помещ. крестьянин - жена Матвея [1]
04 | Абрам Исаев: 8 / 26 | помещ. крестьянин - сын Исая [1]
05 | Аксинья: - / 25 | помещ. крестьянин - жена Абрама [1]
06 | Артемий Абрамов: вновь рожденные / 4 | помещ. крестьянин - сын Абрама [1]
07 | Татьяна Абрамова: - / 0,3 | помещ. крестьянин - дочь Абрама [1]
08 | Андрей Исаев: 6 / - | помещ. крестьянин - сын Исая [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1833 ст.

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