Артемий Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемий Абрамов

Артемий Абрамов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Артемий Абрамов
Пол
муж
Номер записи
772
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Абрама [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
вновь рожденные
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 927
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 36
01 | Матвей Иванов: 61 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Исай Матвеев: 35 / 53 | помещ. крестьянин - сын Матвея [1]
03 | Авдотья: - / 53 | помещ. крестьянин - жена Матвея [1]
04 | Абрам Исаев: 8 / 26 | помещ. крестьянин - сын Исая [1]
05 | Аксинья: - / 25 | помещ. крестьянин - жена Абрама [1]
06 | Артемий Абрамов: вновь рожденные / 4 | помещ. крестьянин - сын Абрама [1]
07 | Татьяна Абрамова: - / 0,3 | помещ. крестьянин - дочь Абрама [1]
08 | Андрей Исаев: 6 / - | помещ. крестьянин - сын Исая [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close