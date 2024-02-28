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Михайло Ульянов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Михайло Ульянов
Пол
муж
Номер записи
766
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Ульяна [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
4,6
Возраст по текущей РС
22,6
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 927
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 35
01 | Ульян Афанасьев: 54 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Агафия: - / 59 | помещ. крестьянин - жена Ульяна [1]
03 | Савелий Ульянов: 16 / - | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
04 | Мария Савельева: - / 0,3 | помещ. крестьянин - дочь Савелия [1]
05 | Федот Ульянов: 10 / - | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
06 | Фадей Ульянов: 8 / - | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
07 | Михайло Ульянов: 4,6 / 22,6 | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.

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