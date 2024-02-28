Савелий Ульянов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Савелий Ульянов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 762
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 35
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Ульяна [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Причина выбытия
- в рекруты
- Год убытия
- 1820
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 927
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 35
01 | Ульян Афанасьев: 54 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Агафия: - / 59 | помещ. крестьянин - жена Ульяна [1]
03 | Савелий Ульянов: 16 / - | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
04 | Мария Савельева: - / 0,3 | помещ. крестьянин - дочь Савелия [1]
05 | Федот Ульянов: 10 / - | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
06 | Фадей Ульянов: 8 / - | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
07 | Михайло Ульянов: 4,6 / 22,6 | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1800 ст.
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