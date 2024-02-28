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Савелий Ульянов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Савелий Ульянов
Пол
муж
Номер записи
762
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ульяна [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
16
Причина выбытия
в рекруты
Год убытия
1820
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 927
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 35
01 | Ульян Афанасьев: 54 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Агафия: - / 59 | помещ. крестьянин - жена Ульяна [1]
03 | Савелий Ульянов: 16 / - | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
04 | Мария Савельева: - / 0,3 | помещ. крестьянин - дочь Савелия [1]
05 | Федот Ульянов: 10 / - | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
06 | Фадей Ульянов: 8 / - | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
07 | Михайло Ульянов: 4,6 / 22,6 | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1800 ст.

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