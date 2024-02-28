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Осип Николаев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Осип Николаев
Пол
муж
Номер записи
758
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 927
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 34
01 | Осип Николаев: 4 / 22 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Осипа [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1812 ст.

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