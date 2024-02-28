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Дмитрий Васильев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Дмитрий Васильев
Пол
муж
Номер записи
740
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
60
Причина выбытия
умер
Год убытия
1834
Год рождения вычисленный
1756
Год смерти
1834
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 926
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 30
01 | Дмитрий Васильев: 60 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Павел Дмитриев: 18 / 36 | помещ. крестьянин - сын Дмитрия [1]
03 | Катерина: - / 36 | помещ. крестьянин - жена Дмитрия [1]
04 | Ион Трифонов: вновь рожденные / 12 | помещ. крестьянин - приемыш Дмитрия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1756 ст.
Дата смерти
Вычислено 1834 ст.

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