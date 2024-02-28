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Кирилл Тимофеев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Кирилл Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
739
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Тимофея [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
вновь рожденные
Возраст по текущей РС
0,1
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 926
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 29
01 | Трифон Иванов: 24 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Наталья: - / 42 | помещ. крестьянин - жена Трифона [1]
03 | Тимофей Иванов: 15 / 33 | помещ. крестьянин - брат Трифона [1]
04 | Татьяна: - / 34 | помещ. крестьянин - жена Тимофея [1]
05 | Анна Тимофеева: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
06 | Елена Тимофеева: - / 9 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
07 | Спиридон Тимофеев: вновь рожденные / 7 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
08 | Домна Тимофеева: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
09 | Кирилл Тимофеев: вновь рожденные / 0,1 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1833 ст.

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