Домна Тимофеева
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Домна Тимофеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 738
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Тимофея [1]
- Причина поступления
- доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
- Год поступления
- 1817
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 926
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 29
01 | Трифон Иванов: 24 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Наталья: - / 42 | помещ. крестьянин - жена Трифона [1]
03 | Тимофей Иванов: 15 / 33 | помещ. крестьянин - брат Трифона [1]
04 | Татьяна: - / 34 | помещ. крестьянин - жена Тимофея [1]
05 | Анна Тимофеева: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
06 | Елена Тимофеева: - / 9 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
07 | Спиридон Тимофеев: вновь рожденные / 7 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
08 | Домна Тимофеева: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
09 | Кирилл Тимофеев: вновь рожденные / 0,1 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1830 ст.
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