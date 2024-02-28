Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Яковлев

Иван Яковлев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Иван Яковлев
Пол
муж
Номер записи
730
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Якова [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
14
Причина выбытия
в рекруты
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 926
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 28
01 | Яков Кузьмин: 47 / 65 | помещ. крестьянин - глава
02 | Улита: - / 65 | помещ. крестьянин - жена Якова [1]
03 | Степан Яковлев: 17 / 35 | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
04 | Катерина: - / 30 | помещ. крестьянин - жена Степана [1]
05 | Марфа Степанова: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Степана [1]
06 | Федот Степанов: вновь рожденные / 5 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
07 | Григорий Степанов: вновь рожденные / 3 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
08 | Данила Степанов: вновь рожденные / 0,5 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
09 | Иван Яковлев: 14 / - | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1802 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close