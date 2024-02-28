Улита
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Улита
- Пол
- жен
- Номер записи
- 723
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Якова [1]
- Причина поступления
- доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
- Год поступления
- 1817
- Возраст по текущей РС
- 65
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 926
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 28
01 | Яков Кузьмин: 47 / 65 | помещ. крестьянин - глава
02 | Улита: - / 65 | помещ. крестьянин - жена Якова [1]
03 | Степан Яковлев: 17 / 35 | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
04 | Катерина: - / 30 | помещ. крестьянин - жена Степана [1]
05 | Марфа Степанова: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Степана [1]
06 | Федот Степанов: вновь рожденные / 5 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
07 | Григорий Степанов: вновь рожденные / 3 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
08 | Данила Степанов: вновь рожденные / 0,5 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
09 | Иван Яковлев: 14 / - | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1769 ст.
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