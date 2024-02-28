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Ефрем Емельянов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Ефрем Емельянов
Пол
муж
Номер записи
717
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Емельяна от 1-ой жены [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 925
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 27
01 | Емельян Осипов: 27 / 45 | помещ. крестьянин - глава
02 | Устинья: - / 35 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Емельяна [1]
03 | Ефрем Емельянов: 9 / 27 | помещ. крестьянин - сын Емельяна от 1-ой жены [1]
04 | Лукерья: - / 25 | помещ. крестьянин - жена Ефрема [1]
05 | Спиридон Емельянов: вновь рожденные / 15 | помещ. крестьянин - сын Емельяна от 2-ой жены [1]
06 | Иван Емельянов: вновь рожденные / 9 | помещ. крестьянин - сын Емельяна от 2-ой жены [1]
07 | Макар Осипов: 9 / - | помещ. крестьянин - брат Емельяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1807 ст.

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