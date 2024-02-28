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Устинья

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Устинья
Пол
жен
Номер записи
716
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
2-ая жена Емельяна [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 925
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 27
01 | Емельян Осипов: 27 / 45 | помещ. крестьянин - глава
02 | Устинья: - / 35 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Емельяна [1]
03 | Ефрем Емельянов: 9 / 27 | помещ. крестьянин - сын Емельяна от 1-ой жены [1]
04 | Лукерья: - / 25 | помещ. крестьянин - жена Ефрема [1]
05 | Спиридон Емельянов: вновь рожденные / 15 | помещ. крестьянин - сын Емельяна от 2-ой жены [1]
06 | Иван Емельянов: вновь рожденные / 9 | помещ. крестьянин - сын Емельяна от 2-ой жены [1]
07 | Макар Осипов: 9 / - | помещ. крестьянин - брат Емельяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.

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