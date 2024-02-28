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Макар Григорьев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Макар Григорьев
Пол
муж
Номер записи
712
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Григория [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 925
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 26
01 | Григорий Иванов: 28 / 46 | помещ. крестьянин - глава
02 | Василиса: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
03 | Макар Григорьев: - / 16 | помещ. крестьянин - сын Григория [1]
04 | Наталья Григорьева: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Григория [1]
05 | Ион Григорьев: - / 0,4 | помещ. крестьянин - сын Григория [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1818 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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