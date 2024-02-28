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Яков Емельянов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Яков Емельянов
Пол
муж
Номер записи
708
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Емельяна [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
4,1
Возраст по текущей РС
22,1
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 925
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 25
01 | Емельян Моисеев: 41 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Федосья: - / 53 | помещ. крестьянин - жена Емельяна [1]
03 | Петр Емельянов: 17 / - | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
04 | Ефим Петров: вновь рожденные / 12 | помещ. крестьянин - сын Петра [1]
05 | Елизар Емельянов: 14 / 32 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
06 | Анисья: - / 25 | помещ. крестьянин - жена Елизара [1]
07 | Варвара Елизарова: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Елизара [1]
08 | Егор Елизаров: вновь рожденные / 0,1 | помещ. крестьянин - сын Елизара [1]
09 | Яков Емельянов: 4,1 / 22,1 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
10 | Авдотья: - / 20 | помещ. крестьянин - жена Якова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.

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