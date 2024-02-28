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Варвара Елизарова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Варвара Елизарова
Пол
жен
Номер записи
706
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Елизара [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 925
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 25
01 | Емельян Моисеев: 41 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Федосья: - / 53 | помещ. крестьянин - жена Емельяна [1]
03 | Петр Емельянов: 17 / - | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
04 | Ефим Петров: вновь рожденные / 12 | помещ. крестьянин - сын Петра [1]
05 | Елизар Емельянов: 14 / 32 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
06 | Анисья: - / 25 | помещ. крестьянин - жена Елизара [1]
07 | Варвара Елизарова: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Елизара [1]
08 | Егор Елизаров: вновь рожденные / 0,1 | помещ. крестьянин - сын Елизара [1]
09 | Яков Емельянов: 4,1 / 22,1 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
10 | Авдотья: - / 20 | помещ. крестьянин - жена Якова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1832 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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