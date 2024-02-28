Емельян Моисеев
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Емельян Моисеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 700
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 25
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Год поступления
- 1817
- Возраст по прошлой РС
- 41
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1824
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Год смерти
- 1824
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 925
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 25
01 | Емельян Моисеев: 41 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Федосья: - / 53 | помещ. крестьянин - жена Емельяна [1]
03 | Петр Емельянов: 17 / - | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
04 | Ефим Петров: вновь рожденные / 12 | помещ. крестьянин - сын Петра [1]
05 | Елизар Емельянов: 14 / 32 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
06 | Анисья: - / 25 | помещ. крестьянин - жена Елизара [1]
07 | Варвара Елизарова: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Елизара [1]
08 | Егор Елизаров: вновь рожденные / 0,1 | помещ. крестьянин - сын Елизара [1]
09 | Яков Емельянов: 4,1 / 22,1 | помещ. крестьянин - сын Емельяна [1]
10 | Авдотья: - / 20 | помещ. крестьянин - жена Якова [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1775 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1824 ст.
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