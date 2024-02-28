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Захар Алексеев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Захар Алексеев
Пол
муж
Номер записи
699
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын Алексея [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
вновь рожденные
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 925
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 24
01 | Егор Моисеев: 57 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Архип Егоров: 23 / 41 | помещ. крестьянин - сын Егора [1]
03 | Катерина: - / 41 | помещ. крестьянин - жена Архипа [1]
04 | Алексей Архипов: 1 / 19 | помещ. крестьянин - сын Архипа [1]
05 | Финогена: - / 18 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
06 | Платон Алексеев: вновь рожденные / 17 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
07 | Вера Алексеева: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
08 | Фекла Алексеева: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
09 | Петр Алексеев: вновь рожденные / 6 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
10 | Захар Алексеев: вновь рожденные / 2 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1832 ст.

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