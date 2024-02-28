Финогена
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Финогена
- Пол
- жен
- Номер записи
- 694
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Алексея [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 925
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 24
01 | Егор Моисеев: 57 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Архип Егоров: 23 / 41 | помещ. крестьянин - сын Егора [1]
03 | Катерина: - / 41 | помещ. крестьянин - жена Архипа [1]
04 | Алексей Архипов: 1 / 19 | помещ. крестьянин - сын Архипа [1]
05 | Финогена: - / 18 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
06 | Платон Алексеев: вновь рожденные / 17 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
07 | Вера Алексеева: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
08 | Фекла Алексеева: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
09 | Петр Алексеев: вновь рожденные / 6 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
10 | Захар Алексеев: вновь рожденные / 2 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1816 ст.
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