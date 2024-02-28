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Финогена

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Финогена
Пол
жен
Номер записи
694
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Алексея [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 925
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 24
01 | Егор Моисеев: 57 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Архип Егоров: 23 / 41 | помещ. крестьянин - сын Егора [1]
03 | Катерина: - / 41 | помещ. крестьянин - жена Архипа [1]
04 | Алексей Архипов: 1 / 19 | помещ. крестьянин - сын Архипа [1]
05 | Финогена: - / 18 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
06 | Платон Алексеев: вновь рожденные / 17 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
07 | Вера Алексеева: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
08 | Фекла Алексеева: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
09 | Петр Алексеев: вновь рожденные / 6 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
10 | Захар Алексеев: вновь рожденные / 2 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1816 ст.

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