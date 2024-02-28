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Иван Симионов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Иван Симионов
Пол
муж
Номер записи
687
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Симиона [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
9
Причина выбытия
в рекруты
Год убытия
1827
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 924
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 23
01 | Симион Алексеев: 44 / 62 | помещ. крестьянин - глава
02 | Анна: - / 63 | помещ. крестьянин - жена Симиона [1]
03 | Ермолай Симионов: 19 / 37 | помещ. крестьянин - сын Симиона [1]
04 | Елена: - / 24 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Ермолая [1]
05 | Андрей Ермолаев: вновь рожденные / 12 | помещ. крестьянин - сын Ермолая от 1-ой жены [1]
06 | Иван Симионов: 9 / - | помещ. крестьянин - сын Симиона [1]
07 | Дмитрий Иванов: вновь рожденные / 7 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
08 | Иван Симионов: 2 / - | помещ. крестьянин - сын Симиона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1807 ст.

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