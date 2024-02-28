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Анна

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Анна
Пол
жен
Номер записи
683
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Симиона [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
63
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 924
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 23
01 | Симион Алексеев: 44 / 62 | помещ. крестьянин - глава
02 | Анна: - / 63 | помещ. крестьянин - жена Симиона [1]
03 | Ермолай Симионов: 19 / 37 | помещ. крестьянин - сын Симиона [1]
04 | Елена: - / 24 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Ермолая [1]
05 | Андрей Ермолаев: вновь рожденные / 12 | помещ. крестьянин - сын Ермолая от 1-ой жены [1]
06 | Иван Симионов: 9 / - | помещ. крестьянин - сын Симиона [1]
07 | Дмитрий Иванов: вновь рожденные / 7 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
08 | Иван Симионов: 2 / - | помещ. крестьянин - сын Симиона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1771 ст.

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