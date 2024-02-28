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Вера Тимофеева

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Вера Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
681
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
18
Родственная связь
дочь Тимофея [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 924
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 22
01 | Яков Иванов: 58 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Борис Яковлев: 33 / 51 | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
03 | Матрена: - / 53 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Бориса [1]
04 | Федор Борисов: 14 / - | помещ. крестьянин - сын Бориса от 1-ой жены [1]
05 | Иван: вновь рожденные / 11 | помещ. крестьянин - сын Федора [1]
06 | Варвара: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
07 | Дмитрий Борисов: 11 / 29 | помещ. крестьянин - сын Бориса от 1-ой жены [1]
08 | Акулина: - / 26 | помещ. крестьянин - жена Дмитрия [1]
09 | Прасковья Дмитриева: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Дмитрия [1]
10 | Афросинья Дмитриева: - / 1,6 | помещ. крестьянин - дочь Дмитрия [1]
11 | Дмитрий Борисов: - / - | помещ. крестьянин - сын Бориса от 1-ой жены [1]
12 | Иван Борисов: 1 / 19 | помещ. крестьянин - сын Бориса от 1-ой жены [1]
13 | Макар Борисов: вновь рожденные / 15 | помещ. крестьянин - сын Бориса от 1-ой жены [1]
14 | Алексей Степанов: 2 / 20 | помещ. крестьянин - пасынок Бориса от 2-ой жены [1]
15 | Аксинья: - / 22 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
16 | Сафон Алексеев: вновь рожденные / 0,4 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
17 | Тимофей Яковлев: 19 / - | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
18 | Вера Тимофеева: - / 17 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1817 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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