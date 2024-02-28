Дмитрий Борисов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Дмитрий Борисов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 674
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- сын Бориса от 1-ой жены [1]
- Год поступления
- 1817
- Куда убыл
- с. Елизаветино, Башинды-Останковская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Причина выбытия
- взят во двор оного же уезда и госпожи в деревню Елизаветинскую
- Год убытия
- 1827
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 924
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 22
01 | Яков Иванов: 58 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Борис Яковлев: 33 / 51 | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
03 | Матрена: - / 53 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Бориса [1]
04 | Федор Борисов: 14 / - | помещ. крестьянин - сын Бориса от 1-ой жены [1]
05 | Иван: вновь рожденные / 11 | помещ. крестьянин - сын Федора [1]
06 | Варвара: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
07 | Дмитрий Борисов: 11 / 29 | помещ. крестьянин - сын Бориса от 1-ой жены [1]
08 | Акулина: - / 26 | помещ. крестьянин - жена Дмитрия [1]
09 | Прасковья Дмитриева: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Дмитрия [1]
10 | Афросинья Дмитриева: - / 1,6 | помещ. крестьянин - дочь Дмитрия [1]
11 | Дмитрий Борисов: - / - | помещ. крестьянин - сын Бориса от 1-ой жены [1]
12 | Иван Борисов: 1 / 19 | помещ. крестьянин - сын Бориса от 1-ой жены [1]
13 | Макар Борисов: вновь рожденные / 15 | помещ. крестьянин - сын Бориса от 1-ой жены [1]
14 | Алексей Степанов: 2 / 20 | помещ. крестьянин - пасынок Бориса от 2-ой жены [1]
15 | Аксинья: - / 22 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
16 | Сафон Алексеев: вновь рожденные / 0,4 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
17 | Тимофей Яковлев: 19 / - | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
18 | Вера Тимофеева: - / 17 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
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