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Василиса Фомина

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Василиса Фомина
Пол
муж
Номер записи
659
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Фомы от Настасьи [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 923
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 21
01 | Григорий Кузьмин: 53 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Фома Кузьмин: 27 / 45 | помещ. крестьянин - брат Григория [1]
03 | Настасья: - / 38 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Фомы [1]
04 | Петр Фомин: 8 / - | помещ. крестьянин - сын Фомы от 1-ой жены [1]
05 | Василий Фомин: 3 / 21 | помещ. крестьянин - сын Фомы от 1-ой жены [1]
06 | Василиса Фомина: - / 16 | помещ. крестьянин - дочь Фомы от Настасьи [1]
07 | Анна Фомина: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Фомы от Настасьи [1]
08 | Василиса Фомина: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Фомы от Настасьи [1]
09 | Василий Фомин: - / 8 | помещ. крестьянин - сын Фомы от Настасьи [1]
10 | Александр Фомин: - / 4 | помещ. крестьянин - сын Фомы от Настасьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1818 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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