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Василий Фомин

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Василий Фомин
Пол
муж
Номер записи
658
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Фомы от 1-ой жены [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 923
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 21
01 | Григорий Кузьмин: 53 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Фома Кузьмин: 27 / 45 | помещ. крестьянин - брат Григория [1]
03 | Настасья: - / 38 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Фомы [1]
04 | Петр Фомин: 8 / - | помещ. крестьянин - сын Фомы от 1-ой жены [1]
05 | Василий Фомин: 3 / 21 | помещ. крестьянин - сын Фомы от 1-ой жены [1]
06 | Василиса Фомина: - / 16 | помещ. крестьянин - дочь Фомы от Настасьи [1]
07 | Анна Фомина: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Фомы от Настасьи [1]
08 | Василиса Фомина: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Фомы от Настасьи [1]
09 | Василий Фомин: - / 8 | помещ. крестьянин - сын Фомы от Настасьи [1]
10 | Александр Фомин: - / 4 | помещ. крестьянин - сын Фомы от Настасьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1813 ст.

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