Настасья
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Настасья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 656
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- 2-ая жена Фомы [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 923
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 21
01 | Григорий Кузьмин: 53 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Фома Кузьмин: 27 / 45 | помещ. крестьянин - брат Григория [1]
03 | Настасья: - / 38 | помещ. крестьянин - 2-ая жена Фомы [1]
04 | Петр Фомин: 8 / - | помещ. крестьянин - сын Фомы от 1-ой жены [1]
05 | Василий Фомин: 3 / 21 | помещ. крестьянин - сын Фомы от 1-ой жены [1]
06 | Василиса Фомина: - / 16 | помещ. крестьянин - дочь Фомы от Настасьи [1]
07 | Анна Фомина: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Фомы от Настасьи [1]
08 | Василиса Фомина: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Фомы от Настасьи [1]
09 | Василий Фомин: - / 8 | помещ. крестьянин - сын Фомы от Настасьи [1]
10 | Александр Фомин: - / 4 | помещ. крестьянин - сын Фомы от Настасьи [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1796 ст.
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