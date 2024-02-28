Авдотья Петрова
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Авдотья Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 649
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Петра [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 923
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 19
01 | Симеон Федоров: 32 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Наталья: - / 48 | помещ. крестьянин - жена Симона [1]
03 | Петр Симеонов: 4,6 / 22,6 | помещ. крестьянин - сын Симеона [1]
04 | Софья: - / 23 | помещ. крестьянин - жена Петра [1]
05 | Авдотья Петрова: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Петра [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1833 ст.
- Место рождения
- д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская
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