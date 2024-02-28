Петр Симеонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Симеонов

Петр Симеонов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Петр Симеонов
Пол
муж
Номер записи
647
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Симеона [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
4,6
Возраст по текущей РС
22,6
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 923
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 19
01 | Симеон Федоров: 32 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Наталья: - / 48 | помещ. крестьянин - жена Симона [1]
03 | Петр Симеонов: 4,6 / 22,6 | помещ. крестьянин - сын Симеона [1]
04 | Софья: - / 23 | помещ. крестьянин - жена Петра [1]
05 | Авдотья Петрова: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Петра [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close