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Наталья

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Наталья
Пол
жен
Номер записи
646
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Симона [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 923
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 19
01 | Симеон Федоров: 32 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Наталья: - / 48 | помещ. крестьянин - жена Симона [1]
03 | Петр Симеонов: 4,6 / 22,6 | помещ. крестьянин - сын Симеона [1]
04 | Софья: - / 23 | помещ. крестьянин - жена Петра [1]
05 | Авдотья Петрова: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Петра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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