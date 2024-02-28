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Матрона

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Матрона
Пол
жен
Номер записи
642
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
жена Михайлы [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 923
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 18
01 | Фрол Иванов: 33 / 51 | помещ. крестьянин - глава
02 | Агафья: - / 41 | помещ. крестьянин - жена Фрола [1]
03 | Гаврила Фролов: 7 / 25 | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
04 | Дарья: - / 25 | помещ. крестьянин - жена Гаврилы [1]
05 | Симеон Гаврилов: вновь рожденные / 6 | помещ. крестьянин - сын Гаврилы [1]
06 | Пелагея Гаврилова: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Гаврилы [1]
07 | Домна Гаврилова: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Гаврилы [1]
08 | Егор Фролов: 4,6 / - | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
09 | Михайло Фролов: 2 / 20 | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
10 | Матрона: - / 21 | помещ. крестьянин - жена Михайлы [1]
11 | Гаврила Иванов: 31 / 49 | помещ. крестьянин - брат Фрола [1]
12 | Кузьма Терентьев: 52 / 70 | помещ. крестьянин - дядя Фрола [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1813 ст.

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