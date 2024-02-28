Егор Фролов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Егор Фролов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 640
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Фрола [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по прошлой РС
- 4,6
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1819
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Год смерти
- 1819
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 923
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 18
01 | Фрол Иванов: 33 / 51 | помещ. крестьянин - глава
02 | Агафья: - / 41 | помещ. крестьянин - жена Фрола [1]
03 | Гаврила Фролов: 7 / 25 | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
04 | Дарья: - / 25 | помещ. крестьянин - жена Гаврилы [1]
05 | Симеон Гаврилов: вновь рожденные / 6 | помещ. крестьянин - сын Гаврилы [1]
06 | Пелагея Гаврилова: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Гаврилы [1]
07 | Домна Гаврилова: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Гаврилы [1]
08 | Егор Фролов: 4,6 / - | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
09 | Михайло Фролов: 2 / 20 | помещ. крестьянин - сын Фрола [1]
10 | Матрона: - / 21 | помещ. крестьянин - жена Михайлы [1]
11 | Гаврила Иванов: 31 / 49 | помещ. крестьянин - брат Фрола [1]
12 | Кузьма Терентьев: 52 / 70 | помещ. крестьянин - дядя Фрола [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1811 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1819 ст.
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