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Авдотья Александрова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Авдотья Александрова
Пол
жен
Номер записи
632
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
дочь Александра [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 922
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 17
01 | Никан Федоров: 34 / 52 | помещ. крестьянин - глава
02 | Анна: - / 52 | помещ. крестьянин - жена Никана [1]
03 | Николай Никанов: - / 18 | помещ. крестьянин - сын Никана [1]
04 | Авдотья: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Николая [1]
05 | Марья Андреева: - / 2 | помещ. крестьянин - падчерица Николая [1]
06 | Агафья Никанова: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Никана [1]
07 | Варвара Никанова: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Никана [1]
08 | Александр Сергеев: - / 27 | помещ. крестьянин - зять Никана [1]
09 | Марья: - / 28 | помещ. крестьянин - жена Александра [1]
10 | Федор Александров: вновь рожденные / 10 | помещ. крестьянин - сын Александра [1]
11 | Андрей Александров: вновь рожденные / 8 | помещ. крестьянин - сын Александра [1]
12 | Авдотья Александрова: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Александра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1831 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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