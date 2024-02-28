Александр Сергеев
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Александр Сергеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 628
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 17
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- зять Никана [1]
- Откуда прибыл
- с. Старый Бусеряк, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Причина поступления
- взят во двор оного уезда и госпожи
- Год поступления
- 1822
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 922
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 17
01 | Никан Федоров: 34 / 52 | помещ. крестьянин - глава
02 | Анна: - / 52 | помещ. крестьянин - жена Никана [1]
03 | Николай Никанов: - / 18 | помещ. крестьянин - сын Никана [1]
04 | Авдотья: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Николая [1]
05 | Марья Андреева: - / 2 | помещ. крестьянин - падчерица Николая [1]
06 | Агафья Никанова: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Никана [1]
07 | Варвара Никанова: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Никана [1]
08 | Александр Сергеев: - / 27 | помещ. крестьянин - зять Никана [1]
09 | Марья: - / 28 | помещ. крестьянин - жена Александра [1]
10 | Федор Александров: вновь рожденные / 10 | помещ. крестьянин - сын Александра [1]
11 | Андрей Александров: вновь рожденные / 8 | помещ. крестьянин - сын Александра [1]
12 | Авдотья Александрова: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Александра [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1807 ст.
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