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Николай Никанов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Николай Никанов
Пол
муж
Номер записи
623
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Никана [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 922
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 17
01 | Никан Федоров: 34 / 52 | помещ. крестьянин - глава
02 | Анна: - / 52 | помещ. крестьянин - жена Никана [1]
03 | Николай Никанов: - / 18 | помещ. крестьянин - сын Никана [1]
04 | Авдотья: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Николая [1]
05 | Марья Андреева: - / 2 | помещ. крестьянин - падчерица Николая [1]
06 | Агафья Никанова: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Никана [1]
07 | Варвара Никанова: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Никана [1]
08 | Александр Сергеев: - / 27 | помещ. крестьянин - зять Никана [1]
09 | Марья: - / 28 | помещ. крестьянин - жена Александра [1]
10 | Федор Александров: вновь рожденные / 10 | помещ. крестьянин - сын Александра [1]
11 | Андрей Александров: вновь рожденные / 8 | помещ. крестьянин - сын Александра [1]
12 | Авдотья Александрова: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Александра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1816 ст.

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