Марья Володимирова
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Марья Володимирова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 617
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- дочь Володимира [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 922
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 15
01 | Данила Яковлев: 49 / 67 | помещ. крестьянин - глава
02 | Ненила: - / 66 | помещ. крестьянин - жена Данилы [1]
03 | Тимофей Данилов: 17 / 35 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
04 | Марья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Тимофея [1]
05 | Дарья Тимофеева: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
06 | Матрена Тимофеева: - / 11 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
07 | Матрена Тимофеева: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
08 | Лаврентий Тимофеев: вновь рожденные / 4 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
09 | Володимир Данилов: 11 / 29 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
10 | Арина: - / 28 | помещ. крестьянин - жена Володимира [1]
11 | Александр Володимиров: вновь рожденные / 9 | помещ. крестьянин - сын Володимира [1]
12 | Марья Володимирова: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Володимира [1]
13 | Марина Володимирова: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Володимира [1]
14 | Анна Володимирова: - / 0,2 | помещ. крестьянин - дочь Володимира [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1830 ст.
- Место рождения
- д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская
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