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Лаврентий Тимофеев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Лаврентий Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
613
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Тимофея [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
вновь рожденные
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 922
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 15
01 | Данила Яковлев: 49 / 67 | помещ. крестьянин - глава
02 | Ненила: - / 66 | помещ. крестьянин - жена Данилы [1]
03 | Тимофей Данилов: 17 / 35 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
04 | Марья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Тимофея [1]
05 | Дарья Тимофеева: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
06 | Матрена Тимофеева: - / 11 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
07 | Матрена Тимофеева: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
08 | Лаврентий Тимофеев: вновь рожденные / 4 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
09 | Володимир Данилов: 11 / 29 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
10 | Арина: - / 28 | помещ. крестьянин - жена Володимира [1]
11 | Александр Володимиров: вновь рожденные / 9 | помещ. крестьянин - сын Володимира [1]
12 | Марья Володимирова: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Володимира [1]
13 | Марина Володимирова: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Володимира [1]
14 | Анна Володимирова: - / 0,2 | помещ. крестьянин - дочь Володимира [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.

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