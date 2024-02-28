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Дарья Тимофеева

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Дарья Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
610
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Тимофея [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 922
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 15
01 | Данила Яковлев: 49 / 67 | помещ. крестьянин - глава
02 | Ненила: - / 66 | помещ. крестьянин - жена Данилы [1]
03 | Тимофей Данилов: 17 / 35 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
04 | Марья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Тимофея [1]
05 | Дарья Тимофеева: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
06 | Матрена Тимофеева: - / 11 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
07 | Матрена Тимофеева: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Тимофея [1]
08 | Лаврентий Тимофеев: вновь рожденные / 4 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
09 | Володимир Данилов: 11 / 29 | помещ. крестьянин - сын Данилы [1]
10 | Арина: - / 28 | помещ. крестьянин - жена Володимира [1]
11 | Александр Володимиров: вновь рожденные / 9 | помещ. крестьянин - сын Володимира [1]
12 | Марья Володимирова: - / 4 | помещ. крестьянин - дочь Володимира [1]
13 | Марина Володимирова: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Володимира [1]
14 | Анна Володимирова: - / 0,2 | помещ. крестьянин - дочь Володимира [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1820 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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