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Григорий Васильев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Григорий Васильев
Пол
муж
Номер записи
604
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Василия [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
вновь рожденные
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 922
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 14
01 | Иван Кузьмин: 45 / 63 | помещ. крестьянин - глава
02 | Василий Ефимов: - / 32 | помещ. крестьянин - зять Ивана [1]
03 | Агафья Иванова: - / 28 | помещ. крестьянин - жена Василия, дочь Ивана [1]
04 | Григорий Васильев: вновь рожденные / 9 | помещ. крестьянин - сын Василия [1]
05 | Аким Васильев: вновь рожденные / 3 | помещ. крестьянин - сын Василия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1825 ст.

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